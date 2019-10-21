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21.10.2019
Военное обозрение

Российский Су-34 нанёс удар по электростанции боевиков в провинции Идлиб

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В Сети появилось видео уничтожения солнечной электростанции на территории сирийской провинции Идлиб, находящейся под контролем вооруженной оппозиции и террористических группировок. Как заявляет автор видео, удар по зданию был нанесен российским бомбардировщиком Су-34.

Источник изображения: topwar.ru

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео. Ударом российского самолета уничтожено не только здание самой электростанции, но и расположенное рядом поле солнечных батарей, что подтверждается спутниковыми снимками. Как сообщается, данная электростанция снабжала энергией "страдающее от сирийского режима население", а на самом деле обеспечивала энергией производство боеприпасов.

Согласно опубликованным данным, удар был нанесен 19 октября этого года в утреннее время. Кроме российского Су-34, над Идлибом были якобы замечены российские Су-24, которые наносили удары по инфраструктуре террористов.

Ранее российские ВКС нанесли удар по городу Ракая провинции Идлиб, находящимся под контролем группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), которая является крупнейшей джихадистской структурой на севере Сирии.

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