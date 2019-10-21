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21.10.2019
Военное обозрение

Вьетнамцы проверили пулемет Дегтярева на точность

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Вьетнамские военные показали навыки обращения с советским оружием, проверенным десятилетиями достойной службы. Соответствующий материал опубликовало издание VietDefense.

Источник изображения: VietDefense

В рамках упражнения вьетнамскому солдату предстояло поразить десять целей, выстроенных вслед за друг другом. В качестве мишеней выступали десять сковородок (по всей видимости, сделанных из алюминиевого сплава). Военнослужащий произвел, как можно предположить, два одиночных выстрела. В результате дважды были поражены все цели. При этом зона попадания пришлась на их центр, что указывает на точность стрельбы.

В качестве средства ведения огня выступал РПД – 7,2-мм ручной пулемет Дегтярева. Данное оружие было принято на вооружение советской армии в 1948 году и успело завоевать мировую популярность. В числе прочих советских изделий РПД активно помогал вьетнамцам бороться с американскими войсками.

Оценили его и солдаты Соединенных Штатов: на многочисленных снимках они снаряжены именно этим пулеметом. При этом практиковалась модернизация "в полевых условиях" в компактный ручной пулемет для войны в джунглях. В США он все еще выпускается в усовершенствованных модификациях.

РПД остается на вооружении вьетнамской армии, как и множество других советских систем, признанных уже устаревшими. В отечественной армии данный пулемет был заменен на РПК.

Источник изображения: VietDefense

Источник изображения: VietDefense

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Страны
Вьетнам
США
Компании
AREVA S.A.
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