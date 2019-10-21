Украинские пилоты протестировали лёгкие штурмовики EMB-314 Super Tucano

Украина все еще рассматривает возможность закупки для Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano. Как сообщает Military Aviation, украинские пилоты совершили несколько ознакомительных полетов на данных самолетах.

Источник изображения: https://www.facebook.com/MilitaryAviationInUA

Делегация ВС ВСУ на этой неделе прибыла в Португалию, где на аэродроме в районе Лиссабона украинские пилоты смогли протестировать бразильские легкие турбовинтовые штурмовики Embraer EBN-314 Super Tucano, совершив на них несколько полетов. Это уже второе "знакомство" ВС ВСУ с легкими штурмовиками, в начале августа этого года делегация Воздушных сил посетила Бразилию, где командующий ВС совершил полет на данном самолете.

Как пишут украинские СМИ, командование ВС ВСУ всерьез рассматривает вопрос закупки в Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano. Украинская делегация в августе этого года даже посетила бразильский Сан-Паулу, чтобы лучше ознакомиться с бразильским самолетом. Тогда сообщалось, что делегация провела предварительные переговоры с руководством военного дивизиона бразильской компании Embraer. Вопрос переговоров - возможность приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano.

Подробности переговоров не сообщались, однако известно, что Украина намерена приобрести самолеты через США и за счет американского финансирования в рамках той же программы, по которой данные самолеты поставлялись в Афганистан, Ливан и Нигерию.

А-29 Super Tucano – многоцелевой лёгкий штурмовик, разработанный бразильской фирмой Embraer на базе УТС EMB-314 Super Tucano. Максимальная взлётная масса самолёта – 5200 кг, размах крыла – 11,14 м, мощность двигателя – 1х1600 л.с., максимальная скорость – 590 км/час, практическая дальность – 1330 км, практический потолок – 10670 м, экипаж – 2 человека. Вооружён двумя встроенными 12,7-мм пулемётами, может нести на подвесках управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.