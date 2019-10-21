Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Таиланд

Владивосток. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" завершил деловой заход в главную военно-морскую базу (ГВМБ) Королевства Таиланд - Саттахип.

"В период стоянки старший на походе и командиры российских кораблей нанесли визит вежливости командующему ГВМБ Саттахип, моряки ТОФ побывали на авианосце ВМС Таиланда "Чакри Нарубет" и поучаствовали в товарищеских соревнованиях по футболу", - сообщили в воскресенье в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что после выхода из порта корабли ОБК ТОФ и ВМС Королевства Таиланд "провели двустороннее учение типа PASSEX, в ходе которого отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи".

Ранее сообщалось, что отряд вышел из Владивостока в дальний трехмесячный поход 1 октября и прибыл в Саттахип 17 октября.