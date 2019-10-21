Турецкий истребитель F-16 уничтожил собственный вертолет "Черный ястреб"

F-16 турецких ВВС вынужден был уничтожить собственный вертолет. Об этом сообщает издание Defense Arabic.

Источник изображения: https://free-news.su/

Турецкий многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk прибыл на театр боевых действий с целью эвакуации раненых на поле боя. Однако в ходе полета на низкой высоте в результате попадания снаряда, выпущенного из предположительно РПГ-7, вынужден был совершить аварийную посадку.

Турецкие военные решили перестраховаться и не допустить возможности захвата винтокрылой машины курдскими подразделениями или приближающимися войсками Сирийской арабской армии. В результате по вертолету был нанесен удар с истребителя F-16, который привел к полному уничтожению машины. Турецкие власти сообщают лишь о том, что была успешно проведена операция по эвакуации раненых.

Источник изображения: https://free-news.su/

Источник изображения: https://free-news.su/

Источник изображения: https://free-news.su/

Данный инцидент произошел еще 17 октября, однако снимки разрушенного "Черного ястреба" были опубликованы только два дня спустя. За это время на ряде веб-сайтов появилась информация о происшествии, однако она сопровождалась фотографиями, не имеющими к нему никакого отношения. Так, фигурировал этот снимок:

Источник изображения: https://free-news.su/

На нем изображен американский HH-60 Pave Hawk, потерпевший крушение в 2014 году в Норфолке, в результате которого погибло четыре человека.