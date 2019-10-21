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21.10.2019
Военное обозрение

Южная Корея создает новую десантно-штурмовую амфибию KAAV II

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Южнокорейская компания Hanwha Defense представила макет разработанной ее усилиями новой гусеничной десантно-штурмовой машины следующего поколения. Данный показ состоялся на выставке ADEX 2019, проходящей в Сеуле.

Источник изображения: https://www.janes.com/

Техника получила обозначение КААV II (корейская десантно-штурмовая машина-амфибия 2-го поколения). Ее создание ведется в интересах Корпуса морской пехоты вооруженных сил страны. Благодаря новой платформе военные собираются заменить парк из примерно 200 машин модели КААV, которые в настоящее время эксплуатируются КМП.

КААV создавалась на базе десантно-штурмовой машины AAV7A1. ТТХ КААV: вес 23 т, экипаж 3+21 или 4536 кг груза, 40-мм гранатомет MK19 + пулемет калибра .50, макс. скорость движения 74 км/ч (13,2 по воде), дизельный двигатель V8 на 200 л.с.

Со слов представителя компании-разработчика, первоначальный этап разработки KAAV II планируется завершить к 2022 году. На этой стадии Hanwha Defense должна передать два прототипа машины для испытаний – один для наземного тестирования, второй – для проведения проверки в морских условиях. Планируется, что следующий этап будет длиться на протяжении 2023 – 2028 годов. По его завершении должно начаться серийное производство в 2029 году.

Выпуск большей части KAAV II предполагается организовать на производственных мощностях Hanwha Defense в Чханвоне. При этом часть агрегатов будет импортирована, по крайней мере, первоначально: двигатель планируется получить от немецкой MTU Германии, трансмиссию – от канадской Kinetics Drive Solutions (дочерняя компания Singapore Technologies Engineering).

Источник изображения: https://www.janes.com/

Источник изображения: https://www.janes.com/

Источник изображения: https://www.janes.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Южная Корея
Продукция
Mk.19
Компании
ST Engineering
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