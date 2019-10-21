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21.10.2019
Lenta.ru

В США рассказали о "самом опасном" военном корабле России

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"Адмирал Нахимов"
"Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Самым опасным военным кораблем России по версии американского журнала Military Watch оказался атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях в 400 километров для самолета и тысячи километров для кораблей делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что главным противокорабельным оружием корабля будет ракета "Циркон", которая способна поразить цели на скорости около восьми чисел Маха на дальность до тысячи километров. Таким образом, она превзойдет противокорабельную ракету "Гарпун", которая состоит на вооружении Военно-морских сил (ВМС) США.

Также за счет ядерных установок "Адмирал Нахимов" сможет на протяжении длительного времени находиться вдали от российского побережья, указывает издание. Кроме того, крейсер получит модернизированную систему ПВО.

В марте сообщалось, что "Адмирал Нахимов" получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет после модернизации. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, речь идет в том числе о ракетах "Калибр" и "Циркон".

Крейсер сейчас ремонтируется на "Севмаше". Его модернизацию завершат в 2022 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
Harpoon ПКР
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ГЗЛА
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Ядерный щит
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