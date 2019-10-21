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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Украинские военные в Донбассе провели учения по противовоздушной обороне

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Су-25
Штурмовики Су-25 ВВС Украины.
Источник изображения: ukrmilitary.com

Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Украинские зенитчики тренируются действовать быстро и слаженно. В районе проведения ООС они (...) постоянно поддерживают уровень собственной обучаемости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках командно-штабных учений проведена тренировка зенитно-ракетной батареи "ОСА" по отражению воздушного удара и прикрытия определенных объектов инфраструктуры. К маневрам присоединились расчеты ПЗРК "ОСА", "Игла" и ЗУ 21-2.

Также взаимодействовали зенитно-ракетные подразделения с воздушными силами, представленными самолетами МиГ-29 и Су-25.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-25
Проекты
Военные учения
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