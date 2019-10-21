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21.10.2019
Известия.ru

Россия отработает на Луне технологии для роботов-помощников космонавтов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Технологии для роботов-помощников космонавтов будут протестированы во время полетов российских автоматических станций на Луну. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на доклад специалистов ЦНИИмаш.

Отмечается, что презентация проекта состоится на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

"Эти аппараты будут не только решать научные задачи, но также протестируют ряд систем и подсистем. Их платформы будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки", — говорится в сообщении.

28 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как "Роскосмос" убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику.

Сначала "Роскосмос" будет запускать зонды и накапливать знания о лунной поверхности. Затем пройдет отработка транспортных платформ. Запуск строительных роботов для подготовки базы, а потом ее будут испытывать с помощью роботов-аватаров.

27 августа стало известно, что "Роскосмос" присвоил названия этапам полетов на Луну. Так ,программу первых полетов российских космонавтов на Луну назвали "Вылазкой". Следующие этапы названы "Форпост" и "База".

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