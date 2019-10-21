Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей

Войска связи России в воскресенье, 20 октября, отмечают 100-летний юбилей со дня образования, сообщили в Минобороны.

В ведомстве поздравили военных связистов, отметив, что на протяжении своей славной истории они с честью выполняют служебный долг, являясь при этом достойным примером профессионализма и самоотверженности.

"Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных cил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами", — говорится в поздравлении.

12 августа сообщалось, что у российских военных появится своя сотовая связь.