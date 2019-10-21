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21.10.2019
Известия.ru

Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Войска связи России в воскресенье, 20 октября, отмечают 100-летний юбилей со дня образования, сообщили в Минобороны.

В ведомстве поздравили военных связистов, отметив, что на протяжении своей славной истории они с честью выполняют служебный долг, являясь при этом достойным примером профессионализма и самоотверженности.

"Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных cил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами", — говорится в поздравлении.


12 августа сообщалось, что у российских военных появится своя сотовая связь.

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Страны
Россия
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