Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Войска связи России в воскресенье, 20 октября, отмечают 100-летний юбилей со дня образования, сообщили в Минобороны.
В ведомстве поздравили военных связистов, отметив, что на протяжении своей славной истории они с честью выполняют служебный долг, являясь при этом достойным примером профессионализма и самоотверженности.
"Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных cил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами", — говорится в поздравлении.
12 августа сообщалось, что у российских военных появится своя сотовая связь.
Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Похожие новости
16.10.2008
Гособоронзаказ будет рассмотрен Военно-промышленной комиссией 26 ноября, после чего внесен в правительство
26.04.2007
В ближайшие пять лет в мире будет произведено более 180 тыс. боевых ракет на сумму 51,6 млрд долларов - прогноз "Форкаст интернэшнл"