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21.10.2019
Вестник Мордовии

О проблемах эксплуатации 20 БТР-4Е в 25-й отдельной бригаде ВДВ Украины

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Проведенным анализом вызовов и уведомлений, присланных воинской частью А1126 в адрес завода-изготовителя вышеуказанных бронетранспортеров, начиная с декабря 2014 г. и в течение первого полугодия 2015 г. установлено, что большая часть узлов и агрегатов БТР-4Е выходила из строя, начиная с пробега бронетранспортера от 300 км до 1000 км (гарантийный срок эксплуатации 20 000 км), что свидетельствует о некачественных узлах и агрегатах, установленных на бронемашины.

Вышеуказанное подтверждается уведомлениями воинской части и техническими заданиями на ремонт и замену узлов и агрегатов по гарантии, предоставленными заводом-изготовителем.

Кроме того, допрошенные в качестве свидетелей трое военнослужащих воинской части В0440, которые непосредственно эксплуатировали бронетранспортеры БТР-4Е, каждый отдельно показал, что в конце 2014 года у воинской части была изменена организационно-штатная структура, в соответствии с которой некоторые подразделения были перевооружены на бронетранспортеры типа БТР-4Е. Для комплектования которыми в воинскую часть в течение декабря 2014 г. и января 2015 г. поступили 20 единиц БТР-4Е с ГП "ХКБМ", 5 единиц БТР-4Е, поступивших из воинских частей Национальной гвардии Украины, одна БММ-4С и одна БРМ-4РМ.

В ходе дальнейшей эксплуатации новых бронетранспортере БТР-4Е постоянно возникали поломки тех или иных узлов агрегатов, основными поломками были выход из строя колесных редукторов, поломка карданных валов, раздаточных коробок, трещины в бронекорпусах новых БТРов, которые имели очень небольшой пробег и время наработки.

Более подробно каждая поломка отражена в уведомлениях и актах рекламации по каждой машине. Учитывая, что узлы и агрегаты бронетранспортеров имели низкое качество, производителем проводилась замена агрегатов и проводился ремонт за счет завода-изготовителя, как на территории части, так и на территории завода в г. Харькове. Никаких претензий со стороны представителей завода по неправильной эксплуатации военнослужащими техники не было, а потому представители завода по гарантии проводили ремонт, а также замену узлов и агрегатов.

После того, как подразделения, которые использовали БТРы, вышли в феврале 2015 году в зону проведения АТО, поломки техники продолжились, возникали неполадки с системой управления огнем (при стрельбе выключались электронные мониторы), корпуса машин после одного года службы начали давать трещины, которые не обеспечивают защиту военнослужащих, что свидетельствует о ненадлежащем качестве металла или нарушениях изготовителем технологии производства.

В июле 2015 году воинской части поступило распоряжение о направлении 12 единиц БТР-4Е для участия в параде по случаю 24-й годовщины Дня Независимости Украины. Для того, чтобы бронемашины могли принять участие в параде, было необходимо провести их техническое обслуживание и ремонт, после пребывания в боевых действиях. Для ремонта технику направили на ГП "ХКБМ".

Во исполнение данного распоряжения воинской частью и представителями завода были составлены акты дефектации, в которых были определены поломки, возникшие по вине изготовителя (трещины в корпусах, разрушение колесных редукторов, выход из строя коробок передач) на машинах, которые прошли всего от 200 до 2000 км. Неисправности, которые, по словам представителей завода, образовались в ходе эксплуатации военнослужащими носят характер незначительных и таких, которые возникают при эксплуатации любых машин, а именно отсутствие зеркала, царапины сидений, деформация навесного оборудования на бронемашинах.

После проведения ремонта на ГП "ХКБМ" указанные БТР-4Е были направлены для участия в параде, после чего вернулись в воинскую часть, а в дальнейшем были переданы в другие воинские части по всей территории Украины.

Кроме того, за ремонт и восстановление вышеуказанных машин Министерство обороны Украины, согласно платежному поручению №342/8/592 от 06.12.2016 г., уплатило ГП "ХКБМ" денежные средства в сумме 1 532 162 грн.

Кроме того, допрошенный свидетель показал, что он лично 26.12.2014 г. получал с ГП "ХКБМ" два БТР-4Е. Один из двух полученных БТР-4Е поломался при выезде из города Харьков, вышла из строя коробка передач. В итоге, он на второй передаче доехал до пгт. Черкасское, а в дальнейшем написал извещение на завод, после чего приехали представители завода-изготовителя и отремонтировали его согласно гарантийным обязательствам.

Также он пояснил, что во время общения с представителями ГП "ХКБМ", а именно с мастерами цехов, с водителями, которые испытывали БТР-4Е, они также подтверждали, что техника не надлежащего качества, запчасти и агрегаты изготовлены из некачественного материала, как пример - во время пребывания на заводе он лично видел, как на завод приходили новые корпуса уже с трещинами и недостатками, которые работники ГП "ХКБМ" своими силами устраняли.

Учитывая вышеизложенное, имеются основания считать, что колесные редуктора, двигатели, коробки передач, разрушение корпусов бронемашин происходило по причине низкого их качества, о чем свидетельствует гарантийный бесплатный ремонт и замена агрегатов ГП "ХКБМ".

Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Фото ХКБМ

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ХКБМ Морозова
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