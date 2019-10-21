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21.10.2019
Известия.ru

Пентагон подтвердил работу над материалами якобы инопланетного происхождения

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения заключили Пентагон и компания To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA). Об этом сообщило издание The Drive.

Отмечается, что американское военное ведомство подтвердило договоренность о сотрудничестве с TTSA, которая приобрела якобы метаматериалы инопланетного происхождения, связанные с Розуэллом (город в американском штате Нью-Мексико, где произошло предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта в 1947 году).

Сами "инопланетные образцы" описываются как небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из черного и серебристого металлов. Эксперты, обследовавшие эти образцы раньше, считают, что они не относятся ни к одной известной человеку технологии.

21 сентября в США состоялся шуточный штурм "Зоны 51", военной базы, расположенной в штате Невада. Люди отправились к ней, чтобы обнаружить там инопланетян. Всего на "штурм" собралось более 2 тыс. человек. "Зона 51" ассоциируется с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни и НЛО. Объект надежно охраняется властями, его предназначение засекречено. Любые попытки приблизиться к объекту пресекаются очень строго.

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Мексика
США
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