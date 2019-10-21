На Украине рассказали о конкурентоспособном оружии собственной разработки

Новейшие украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, таковыми являются реактивные снаряды семейства "Тайфун", которые способны поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".

Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

При этом он констатировал отставание украинской реактивной артиллерии от российских систем залпового огня.

11 октября конструкторское бюро "Южное" из Днепра презентовало свою новую разработку — макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" класса "воздух–поверхность", которая, по замыслу разработчиков, должна запускаться с истребителя Су-27 и бомбардировщика Су-24М.