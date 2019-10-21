"Мощный ответ войскам Путина": в Киеве рассказали о новом оружии

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Украинский эксперт Сергей Згурец рассказал о новом оружии Украины, которое, по его словам, способно дать "мощный ответ" российской армии. В частности, он упомянул "Тайфун-1" - реактивный заряд, который якобы превосходит РСЗО "Град" по дальности полета снарядов. Тем не менее Згурец признал, что Украина всегда будет уступать России, если сравнивать их боевые потенциалы.

Новые украинские разработки в сфере оружия могут дать "мощный ответ войскам [российского президента Владимира] Путина в Донбассе", заявил директор информационно-консалтиноговой компании Defense Express Сергей Згурец в разговоре с изданием "Апостроф".

Стоит отметить, что российские власти неоднократно подчеркивали, что не являются стороной внутреннего конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва не раз заявляла, что российских войск в зоне боевых действий в Донбассе нет.

В качестве примера нового оружия эксперт назвал реактивный снаряд "Тайфун-1", на который, по мнению Згурца, стоит обратить особое внимание. Это оружие представило конструкторское бюро "Южное" на недавно завершившейся в Киеве выставке "Оружие и безопасность - 2019", передает ФАН.

Згурец обратил внимание, что "Тайфун-1" может поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня "Град", которая была разработана в СССР и предназначена для уничтожения армии противника, его техники, а также командных пунктов и других целей в тактическом тылу противника.

Среди новинок украинского вооружения директор компании выделил также систему управления комплексом "Гром-2". Она, по его словам, была разработана в рамках проекта IT-артиллерии - программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

Кроме того, Згурец в качестве аргумента привел модернизированную версию РСЗО "Ураган" - "Тайфун-2". Вместе с тем эксперт признал, что украинские системы все-таки отстают от российского оружия в сфере реактивной артиллерии. Однако, по его словам, если между странами и возникнет конфликт, он может дойти до Ла-Манша.

"Если Россия будет втягиваться в войну, то, по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша", - уверен Згурец.

Он добавил, что если сравнивать боевые потенциалы Москвы и Киева, то Украина "всегда будет уступать России, особенно если начнет следовать линейной логике".

В итоге Згурец пришел к выводу, что киевским властям необходимо сделать упор не на создание нового вооружения, а на развитие новых подходов, которые "могли бы минимизировать российские угрозы".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила подобное предположение, что и Згурец. Она, прежде всего, обратила внимание на то, что Украине необходимо для начала преодолеть внутренний кризис в стране. Причем сделать это стоит с наименьшими потерями как для экономики страны, так и в численном составе населения.

"Украина нуждается в реформировании конфликта, в выходе из экономического и политического кризиса, в улучшении ситуации в борьбе с коррупцией", - уверена российский дипломат.

Захарова добавила, что приобретение американского оружия навряд ли поможет в решении проблем Украины. "Не думаю, что поставка Javelin поможет в этих вопросах Украине, а вот по бюджету ударит", - сказала она.

В начале октября агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Госдепартаменте США сообщило о том, что американские власти одобрили продажу Киеву систем Javelin на сумму $39 млн.

Параллельно с покупками нового оружия президент Украины Владимир Зеленский заявляет о том, что он выступает против военных действий в решении вопросов, которые касаются Донбасса и Крыма.

"Я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории", - сказал глава государства на пресс-конференции, которая прошла 10 октября. Он подчеркнул, что шел на выборы "как президент мира" и "выбрал дипломатический путь" решения конфликтов.

Вместе с тем он обратил тогда внимание, что армия Украины еще "не готова" к военным действиям.

О том, что украинская армия не способна противостоять российской, ранее говорил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. В середине сентября он заявил, что Украина не может объявить войну России, так как не обладает таким ядерным арсеналом и Киеву нечего противопоставить Москве.

По его мнению, единственным способом решения этой ситуации является укрепление военного потенциала Украины. Он уверен, что "наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования". В этот период, отметил Турчинов, украинская армия "освободит не только Крым". При этом он не назвал другие места, которые Киев намерен "освободить".