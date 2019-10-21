Горячие точки: Путин и Меркель обсудили Донбасс и Сирию

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Глава России Владимир Путин обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, в частности, они поговорили о саммите "нормандской четверки". Собеседники отметили важность неукоснительного соблюдения минских соглашений. В том числе имелось в виду разведение войск от линии соприкосновения и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Меркель. Уточняется, что диалог состоялся по инициативе германской стороны.

В Кремле добавили, что вопросы встречи лидеров четырех стран - Германии, Франции, России и Украины - будут обсуждаться на уровне помощников глав государств, а также руководствами внешнеполитических ведомств.

В сообщении отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного соблюдения положений минского комплекса мер и договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч в "нормандском формате".

Прежде всего, это касается включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также фактической реализации украинской стороной этих международных обязательств. Вместе с тем Путин и Меркель считают необходимым разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.

Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику, указывается в сообщении.

Ранее Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что будет использовать все контакты с российской и французской сторонами для обсуждения дат проведения встречи в "нормандском формате", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

На следующий день, 10 октября, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе. Тогда же он обратил внимание, что украинская сторона "под надуманным предлогом" срывает этот процесс, без которого невозможен саммит.

"И, конечно, перед этим [саммитом] нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - сказал представитель Кремля.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что рассчитывает на проведение переговоров уже в ноябре.

Что касается французской стороны, ранее посол Французской Республики в России Сильви-Аньес Берманн предположила, что встреча лидеров четырех государств может состояться уже в ближайшее время.

"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - приводит ее слова РИА "Новости".

Возвращаясь к разговору Меркель и Путина, Донбасс стал не единственной темой их беседы.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в "нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Главы стран отметили, что в Сирии важно продвигать процесс урегулирования ситуации в республике, учитывая, что в конце октября в Женеве пройдет первое заседания Конституционного комитета.

"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении Кремля.

Ангелина Мильченко