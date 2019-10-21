Войти
21.10.2019
Газета.ru

Горячие точки: Путин и Меркель обсудили Донбасс и Сирию

442
0
0

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Глава России Владимир Путин обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, в частности, они поговорили о саммите "нормандской четверки". Собеседники отметили важность неукоснительного соблюдения минских соглашений. В том числе имелось в виду разведение войск от линии соприкосновения и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Меркель. Уточняется, что диалог состоялся по инициативе германской стороны.

В Кремле добавили, что вопросы встречи лидеров четырех стран - Германии, Франции, России и Украины - будут обсуждаться на уровне помощников глав государств, а также руководствами внешнеполитических ведомств.

В сообщении отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного соблюдения положений минского комплекса мер и договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч в "нормандском формате".

Прежде всего, это касается включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также фактической реализации украинской стороной этих международных обязательств. Вместе с тем Путин и Меркель считают необходимым разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.

Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику, указывается в сообщении.

Ранее Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что будет использовать все контакты с российской и французской сторонами для обсуждения дат проведения встречи в "нормандском формате", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

На следующий день, 10 октября, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе. Тогда же он обратил внимание, что украинская сторона "под надуманным предлогом" срывает этот процесс, без которого невозможен саммит.

"И, конечно, перед этим [саммитом] нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - сказал представитель Кремля.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что рассчитывает на проведение переговоров уже в ноябре.

Что касается французской стороны, ранее посол Французской Республики в России Сильви-Аньес Берманн предположила, что встреча лидеров четырех государств может состояться уже в ближайшее время.

"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - приводит ее слова РИА "Новости".

Возвращаясь к разговору Меркель и Путина, Донбасс стал не единственной темой их беседы.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в "нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Главы стран отметили, что в Сирии важно продвигать процесс урегулирования ситуации в республике, учитывая, что в конце октября в Женеве пройдет первое заседания Конституционного комитета.

"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении Кремля.


Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
21.08.2019
"От Лиссабона до Владивостока": Макрон рассказал о будущем России
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
30.11.2016
Военный Евросоюз в ответ Трампу и Путину
20.06.2016
Стратегический партнер России
25.02.2016
Вызов принят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км