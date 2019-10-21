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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов считает высокой вероятность нового контракта с Турцией на закупку российских ЗРК

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Белград. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности нового контракта на поставки российских ЗРК.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400

Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

16 сентября источники сообщили "Интерфаксу", что Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом системы ПВО С-400, в том числе ракеты. "По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена", - сказал один из собеседников агентства.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

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Кредитование
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Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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