Вице-премьер РФ Борисов считает высокой вероятность нового контракта с Турцией на закупку российских ЗРК

Белград. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности нового контракта на поставки российских ЗРК.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400

Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

16 сентября источники сообщили "Интерфаксу", что Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом системы ПВО С-400, в том числе ракеты. "По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена", - сказал один из собеседников агентства.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.