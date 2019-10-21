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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Турция проявляет интерес к российским истребителям Су-35 и Су-57 - Борисов

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Белград. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Турция проявляет "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", - сказал Борисов.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, ведутся ли переговоры о закупках Турцией российских истребителей Су-35 или Су-57.

При этом Борисов уточнил, что вопрос выбора Турции - чисто технический. "Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолетов поколения 4+, сегодня многие страны ведут разработки самолетов 5-го поколения", - сказал он.

"Но вряд ли кому-то удастся достичь тех характеристик, которые сегодня имеем мы", - отметил вице-премьер.

Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Решение о покупке российских истребителей - за Турцией, сказал, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов 1 сентября в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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Россия
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Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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