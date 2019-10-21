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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Между Россией и Сербией есть контракт о поставке комплексов ПВО "Панцирь-С" - вице-премьер РФ Борисов

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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белград.19 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о наличии контракта с Сербией о поставке российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С".

"Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал журналистам Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли у России соответствующий контракт.

О том, что Сербия получит от России по контракту комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С", ранее на этой неделе "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. "Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал источник.

Вице-премьер напомнил, что сербы довольны российскими вооружениями, в частности, самолетами МиГ-29, которые РФ модернизирует для них.

На вопрос об интересе Белграда к российским системам ПВО он ответил: "Само по себе, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом".

"Такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет. Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", - подчеркнул Борисов.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-29
Персоны
Борисов Юрий
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