Войти
21.10.2019
Lenta.ru

С российских Т-72 сняли французское оборудование

496
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин

Российский танк Т-72 в 2019 году на "Уралвагонзаводе" начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры. Об этом заявил врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин передает ТАСС.

"Основное отличие этих танков в том, что в 2019 году они стали комплектоваться тепловизионным каналом отечественного производства вместо французского, оборудование ничем не уступает иностранным аналогам", — сказал он.

По его словам, "каждое изделие укомплектовали дополнительной защитой в так называемом мягком корпусе". "В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы", — добавил Репин.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать "танком для бедных", то первая окажется "танком для нищих".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Уралвагонзавод
Похожие новости
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
20.11.2014
Цена танка «Армата» вызвала споры
09.10.2013
Огнем и гусеницами
10.05.2012
Модернизация Т-72 для Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км