С российских Т-72 сняли французское оборудование

Российский танк Т-72 в 2019 году на "Уралвагонзаводе" начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры. Об этом заявил врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин передает ТАСС.

"Основное отличие этих танков в том, что в 2019 году они стали комплектоваться тепловизионным каналом отечественного производства вместо французского, оборудование ничем не уступает иностранным аналогам", — сказал он.

По его словам, "каждое изделие укомплектовали дополнительной защитой в так называемом мягком корпусе". "В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы", — добавил Репин.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать "танком для бедных", то первая окажется "танком для нищих".