ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов

Военно-воздушные силы Германии принимают участие в секретных учениях НАТО, предполагающих сценарий начала ядерной войны, пишут СМИ.

Учения носят название Steadfast Noon, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Маневры начались на текущей неделе, в ходе учений отрабатывается применение самолетов, которые могут нести ядерное оружие.

В полетах участвуют немецкие истребители Tornado эскадры 33, они базируются у населенного пункта Бюхель. Там же, по неподтвержденным данным, до сих пор есть до 20 американских ядерных боеголовок B61.

Ранее сообщалось, что весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан.

Алексей Дегтярев