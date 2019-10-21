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21.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов

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Источник изображения: Fabrizio Bensch/Reuters

Военно-воздушные силы Германии принимают участие в секретных учениях НАТО, предполагающих сценарий начала ядерной войны, пишут СМИ.

Учения носят название Steadfast Noon, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Маневры начались на текущей неделе, в ходе учений отрабатывается применение самолетов, которые могут нести ядерное оружие.

В полетах участвуют немецкие истребители Tornado эскадры 33, они базируются у населенного пункта Бюхель. Там же, по неподтвержденным данным, до сих пор есть до 20 американских ядерных боеголовок B61.

Ранее сообщалось, что весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
США
Продукция
B61 ЯБ
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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