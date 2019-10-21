Американский дрон можно будет запускать "с руки"

Для работы беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie достаточно стандартного контейнера вместе с выдвижной рельсовой пусковой установкой.

Транспортировка XQ-58A Valkyrie в стандартном контейнере, вмещающем выдвижную пусковую установку, освобождает военных от необходимости использования взлётно-посадочных полос для запуска беспилотника и облегчает его доставку практически в любой район планеты. К тому же применение универсальной многооборотной тары усложняет определение потенциальным противником её содержимого.

Перспективный американский беспилотный летательный аппарат "Валькирия" предназначен для использования в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей.

Дрон способен нести вооружение массой 272 кг на высоте до 13,7 км.