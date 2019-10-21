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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Новая песня о старом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия - ключевой фактор повышения расходов НАТО.

Возобновление конкуренции между великими державами стало основным поводом для обсуждения объёма военных расходов США и НАТО. 

Такие выводы содержатся в докладе Исследовательской службы конгресса, с текстом которого ознакомился RT.

Так, американские аналитики выражают опасения по поводу способности НАТО сдерживать "российскую агрессию", что служит основанием не только для повышения трат на оборону, но и для увеличения военного присутствия Соединённых Штатов в Европе.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о возобновлении конкуренции между великими державами. 

По мнению составителей документа, действия КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года характеризуют изменение баланса сил в области международной безопасности. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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