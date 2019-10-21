Новая песня о старом

Россия - ключевой фактор повышения расходов НАТО.

Возобновление конкуренции между великими державами стало основным поводом для обсуждения объёма военных расходов США и НАТО.

Такие выводы содержатся в докладе Исследовательской службы конгресса, с текстом которого ознакомился RT.

Так, американские аналитики выражают опасения по поводу способности НАТО сдерживать "российскую агрессию", что служит основанием не только для повышения трат на оборону, но и для увеличения военного присутствия Соединённых Штатов в Европе.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о возобновлении конкуренции между великими державами.

По мнению составителей документа, действия КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года характеризуют изменение баланса сил в области международной безопасности.