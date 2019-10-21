Экипажи палубных вертолетов Ка-27 искали подлодки в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 искали подводные лодки в Баренцевом море. Они взаимодействовали с противолодочными кораблями "Вице-адмирал Кулаков" и "Снежногорск".

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, на учениях отработали тактические приемы поиска и классификации субмарин, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. А еще выполнили задания на слетанность экипажей.

Ка-27 - противолодочный вертолет. Базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он предназначен для поиска и обнаружения подлодок в любое время суток, при любых температурах и даже при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолета - высокоточный автопилот, он в автоматическом режиме занимает положение над заданной точкой, что необходимо при работе гидроакустической станции, опускаемой на лебедке. Кроме того, на Ка-27 есть прицельно-поисковая система, которая находит подлодку, определяет ее координаты и дает рекомендации по применению оружия.

Светлана Цыганкова