Индийская замена МиГ-21: Tejas Mk II на финальной стадии испытаний

Испытания модернизированного индийского легкого боевого самолета (LCA) Tejas Mk II в настоящее время находятся на финальной стадии. Об этом 18 октября сообщило издание Times of India.

Источник изображения: https://www.indrastra.com/

Тестирование машины осуществляется на полигоне Покран в течение последних двух дней. Изделие проходит испытания по различным параметрам. В частности, проверяется силовая установка, в которую был внесен ряд изменений для оптимизации ее работы. За ходом процедуры наблюдают представители государственной организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВВС Индии.

Как заявили источники из официальных ведомств, перечисляя особенности нового самолета, LCA Tejas Mark II обладает лучшей эксплуатационной надежностью, ускоренным заряжанием оружия, повышенной живучестью, имеет лучший радиоэлектронный комплекс и РЛС, что значительно повышает его возможности. Он в состоянии наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям.

Как утверждается, Tejas является первым истребителем с ЭДСУ, спроектированным, разработанным и изготовленным в Индии. Задуманный как замена МиГ-21, он был создан Агентством по аэронавигационному развитию. Его производство было поручено местной компании HAL.

Именно к чести его конструкторов, изготовителей, техников и испытательной команды, LCA совершил к настоящему времени более 3000 вылетов, пробыв в воздухе 2000 часов без каких-либо сбоев

- пояснил источник.

Базовая версия самолета HAL Tejas, на которой базируется Tejas Mark II, совершила первый полет в 2001 году. С тех пор в ВВС поступило незначительное их количество. В данный момент ставка делается на Tejas Mark II, благодаря закупкам которого Индия надеется "проститься" с флотом МиГ-21.