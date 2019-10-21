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21.10.2019
Военное обозрение

Military Watch: почему министру обороны РФ не нужны авианосцы

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Российское военное руководство стоит на распутье: стоит ли развивать авианесущий флот или сделать ставку на средства поражения АУГ, избавившись от обременительных затрат? Издание Military Watch попыталось понять суть проблемы.

Источник изображения: topwar.ru

Флот из пяти кораблей

В настоящее время Минобороны РФ и ВМФ страны рассматривают вопрос о будущих инвестициях, которые предполагается направить на пополнение авианесущей компоненты флота. Изучается возможность строительства замены "Адмирала Кузнецова" и создания более легких авианосцев, которые будут играть взаимодополняющие роли.

Планируется, что первые два из четырех легких авианесущих кораблей водоизмещением 20 тыс. т будут заложены на крымских верфях в 2020 году. В 20-х годах начнется постройка двух других вымпелов – уже по 35 тыс. т. Базироваться на их бортах будут истребители вертикального взлета, которые создадут по технологиям, разработанным для советского самолета Як-141.

Касательно более тяжелого класса выбор еще не сделан: это будет тяжелый атомный суперавианосец не менее 80 тыс. т или менее затратный корабль около 70 тыс. т с обычной силовой установкой. На них предполагается устанавливать электромагнитную катапульту. Здесь основные авиазвенья будут состоять из корабельного варианта Су-57.

В итоге к концу 2020-х годов Россия планирует иметь авианесущий флот из пяти кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Концепт УДК "Прибой"

Главное – "Циркон"

Очень амбициозная программа, которая потребует значительных инвестиций, поэтому не все поддержали такой курс действий

- отмечает издание.

Министр обороны Сергей Шойгу в конце сентября 2019 года раскритиковал вложения в авианосцы как за их высокую стоимость, так и за их боевой потенциал:

Нужны ли России 5-10 авианосных ударных групп, учитывая, что мы никого не собираемся атаковать? Нам нужны средства, которые мы могли бы использовать против АУГ противника […] Они гораздо дешевле и эффективнее.

Как считает издание, министр говорил о высокоэффективном средстве нападения – крылатой ракете "Циркон". Для ее размещения достаточно легких фрегатов водоизмещением 5400 тонн и, возможно, даже более легких корветов. Они будут в состоянии создавать угрозу АУГ на расстоянии до 1000 км. Среди других "активов" значится целый спектр изделий: от гиперзвуковых баллистических ракет КХ-47M2 ["Кинжал"] до более дешевых и легких крылатых ракет большой дальности "Калибр".

Источник изображения: topwar.ru

Концепт авианосца "Шторм"

Для чего нужны АУГ

Military Watch в целом выражает понимание того, почему Шойгу не испытывает нужды в авианосцах. При этом оно полагает, что в итоге весь вопрос упирается в оценку роли авианосцев. В случае столкновения крупных держав их значение будет мизерным. Однако их эффективность резко возрастает при локальных конфликтах.

АУГ дают широкий спектр возможностей: от контроля над океанскими морскими путями до обеспечения блокады торгового судоходства противника в стратегических точках, расположенных далеко от его территории, например, в Малаккском проливе или Суэцком канале. Важную роль играет и проецирование мощи в Третий мир. Именно это, по мнению издания, пытался сделать "Кузнецов" у берегов Сирии.

Несмотря на уязвимость авианосцев для нападений со стороны других крупных держав, их преимущества в менее сложных миссиях остаются значительными

- пишет издание.

В качестве вывода, оно предлагает озаботиться и побочным вопросом: во сколько обойдется создание экспорта из эсминцев для авианесущих кораблей?

Источник изображения: topwar.ru

Концепт эсминца "Лидер"

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Кинжал БР
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
Як-141
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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
23000 Шторм
23560 Лидер
Авианосец
ГЗЛА
Прибой УДК
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