Самые важные закрытые города России
Общеотраслевая информация, Атомная промышленность и энергетика, Структура, собственность, кадры, Глобальная безопасность:
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev
В Северодвинске сняли с электрички нескольких сотрудников американского посольства, следовавших из Нёноксы, где расположен ракетный полигон ВМФ. Это закрытая территория, и что дипломаты надеялись там разведать, непонятно.
Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
26.07.2019
Запуски ракет КНДР являются ответом на подготовку США к учениям с Южной Кореей - координатор группы Госдумы