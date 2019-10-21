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21.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Самые важные закрытые города России

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Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev

В Северодвинске сняли с электрички нескольких сотрудников американского посольства, следовавших из Нёноксы, где расположен ракетный полигон ВМФ. Это закрытая территория, и что дипломаты надеялись там разведать, непонятно.

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Страны
Россия
США
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