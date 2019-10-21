Российский крейсер проучил американского конгрессмена

Весь интернет смеется над нелепой ошибкой американского конгрессмена. Брайан Маст поздравил ВМС США с праздником изображением российского ракетного крейсера "Петр Великий". Ирония судьбы в том, что российский корабль предназначен для уничтожения реального символа американской военно-морской мощи – авианосцев. Как могла случиться такая ошибка?

Ошибка американского конгрессмена Брайана Маста, который поздравил Военно-морские силы США с годовщиной основания фотографией российского атомного ракетного крейсера "Петр Великий", вызвала немало язвительных шуток. Впрочем, всякое бывает – наши отечественные пропагандисты тоже порой вставляли на праздничные "открытки" фото иностранной военной техники.

Другое дело, что уровень сенатора предполагает отличать свое от чужого. Да и в целом политику допускать подобные публичные проколы просто непозволительно. Даже если не можешь отличить американский танк "Абрамс" от израильского "Меркава", не говоря уже о российском Т-90, нужно заглянуть в святцы – виды вооружений отличаются друг от друга. Порой лучше промолчать, чем так ошибиться. Цена такой ошибки для политика и в России может быть высока, а уж в США, где любое отклонение от привычных стандартов публичных выступлений может караться презрением или остракизмом, порою – вплоть до отставки...

И все же конгрессмену Масту подобная ошибка в какой-то мере простительна – он "сухопутчик", ветеран войны в Афганистане и в кораблях разбирается, как видно, достаточно слабо.

Как же произошла такая накладка? Вероятно, что кто-то из его помощников, получив задание босса подготовить поздравление для US NAVY, нашел в интернете бесплатную картинку красивого и мощного корабля.

А у кого могут быть красивые и мощные корабли? В представлении американского обывателя – только у самого мощного флота в мире, американского же. (Российский флот в этом рейтинге, как писала газета ВЗГЛЯД, занимает только третье место). Немного ретуши, какой-то там флаг с двумя перекрещенными лентами (Андреевский флаг!) закрасить – вот и готова гордость американского флота! Масту понравилось. Картинка улетела в Twitter с поздравлениями ВМС США.

Ирония происходящего, однако, специалистам стала сразу заметна. Все-таки "Петр Великий" – корабль уникальный, другого такого нет ни у США, ни у любого другого флота в мире. Более того – сегодня это самый крупный надводный корабль такого класса на всей планете. И он, разумеется, более чем достоин уважения.

"Спасибо за поддержку российского флота!" – отреагировали в соцсетях, где не переставали ерничать даже после замены картинки с "Петром Великим" на официальный проморолик ВМС США. Все вспомнили, что этот тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) был введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения именно американских авианосных соединений. Он оснащен мощным противокорабельным вооружением (сейчас это ракетный комплекс "Гранит"), а в перспективе станет носителем гиперзвуковых "Цирконов".

"На флоте распознавать силуэты кораблей учат с азов службы, – рассказывает газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. – Это касается и рядовых моряков, и курсантов военно-морских училищ, и офицеров. Несмотря на современные средства электронного обнаружения, моряк должен четко знать, как выглядит тот или иной корабль, а также силуэты самолетов и ракет. Необходимо уметь визуально определить как свои корабли, так и корабли потенциального противника. Для сигнальщиков на посту наблюдения до сих пор выбиты на таблице все средства вооружения, которые могут быть применены. Их необходимо опознать и сообщить командиру или вахтенному офицеру об их обнаружении".

Иначе говоря, конгрессмена, скорее всего, подвело качество подготовки его сотрудников – и отсутствие, в частности, в их составе специалистов по военно-морским флотам. Видимо, это станет для него уроком на будущее.

"В свое время мне довелось присутствовать при испытаниях "Петра Великого". Поэтому спутать его, естественно, с любым другим кораблем я не могу, – говорит адмирал Комоедов. – Собственно, как не спутаю любой другой отечественный или зарубежный корабль. Это профессиональное, офицеру пехоты это совсем ни к чему".

Однако у адмирала Комоедова есть и необычная версия по поводу того, как стала возможной такая ошибка.

"Не исключено, что американский конгрессмен преднамеренно выставил фото российского крейсера как намек. А точнее – некий укор в сокращении программ развития ВМС США, где новый авианосец проекта "Форд" вроде как и вошел в состав флота в 2017 году, но до сих пор так и не завершил полноценные испытания", – полагает адмирал.

В любом случае после публикации изображения ТАРК "Петр Великий" в США многие наверняка поняли, что и у России есть серьезные боевые корабли. И не только американские авианосцы могут являться символом государственной морской мощи, на это место есть и другие достойные претенденты. В конце концов, недаром "Петра Великого" называют порой "убийцей авианосцев".

Виктор Сокирко