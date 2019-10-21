Конгресс США потребовал признать "Азов" террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

В мае нынешнего года националисты при участии бойцов "Азова" провели в Одессе "марш украинского порядка" в связи с пятой годовщиной пожара в Доме профсоюзов, на котором жгли файеры и выкрикивали националистические лозунги.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке исполнительный вице-президент международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский. По его словам, если обращение конгрессменов будет удовлетворено, то украинскую националистическую партию "Национальный корпус" также признают незаконной.

"Азов" — линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины. Было сформировано из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Спустя полгода подразделение было развернуто в полк.

Основу подразделения составили представители расистских и неонацистских организаций "Социал-Национальная Ассамблея" и "Патриот Украины", возглавляемых Андреем Билецким, активисты "Автомайдана" и различных сотен Самообороны Майдана.