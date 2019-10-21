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21.10.2019
Lenta.ru

Россия раскошелилась на ВНЭУ для выдерживающей 12 суток под водой "Пираньи"

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Экспериментальный глубоководный бассейн КГНЦ
Экспериментальный глубоководный бассейн КГНЦ.
Источник изображения: Фото: ЦНИИ СЭТ

В России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ) для неатомных подлодок, сообщили Mil.Press FlotProm источники в военно-промышленном комплексе.

По словам собеседника издания, ранее конструкторские бюро "Рубин" и "Малахит", а также Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии больше года вели соответствующие разработки в инициативном порядке без существенной федеральной поддержки. В настоящий момент ситуация изменилась, и летом 2019 года государство увеличило финансирование этих разработок.

В июле глава "Крыловского государственного научного центра", доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами ВНЭУ сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

В том же месяце ведущий конструктор "Малахита" Игорь Караваев рассказал, что проектируемая российская малая неатомная подводная лодка семейства "Пиранья" проекта П-750Б с ВНЭУ способна находиться под водой до 12 суток.

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Tcnicas Reunidas) и Китая.

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Япония
Компании
Kawasaki
SAAB
ThyssenKrupp
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
865 Пиранья
Piranha
ВНЭУ
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