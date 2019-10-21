Главное – это диверсификация

Президент РФ провел совещание по реализации программы финансового оздоровления ОПК

Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продолжает оставаться одним из главных приоритетов деятельности правительства, направленной на повышение экономического потенциала РФ и обеспечение его полного соответствия всем современным требованиям

16 октября в подмосковной резиденции в Ново-Огарево Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросу хода выполнения программы финансового оздоровления организаций ОПК. С основными докладами выступили Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Антон Силуанов и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В этом внеплановом заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, помощник Президента Андрей Белоусов, Министр экономического развития Максим Орешкин, Министр обороны Сергей Шойгу, Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина и генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Сообщение об этом событии на сайте Кремля разместила пресс-служба Президента. Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что устойчивость финансового состояния ОПК "должна стимулировать диверсификацию, технологическое обновление и наращивание производства". "Уже говорил и хочу ещё раз повторить: пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, уже близок к завершению. И теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причём высокотехнологичной, продукции, востребованной, конкурентоспособной как у нас, внутри страны, так и на мировых рынках", - подчеркнул Президент.

Он заметил, что в рамках выполнения национальных проектов для реализации такой продукции открывается "широкое поле", и добавил, что "особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора". Путин также сказал, что "в целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок – порядка шести с лишним, 6,2 триллиона рублей". "И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - заявил глава государства.

По его словам, "работа предприятий ОПК на этом направлении требует принятия организационных, технологических, кадровых и, конечно, финансовых мер". "Однако очевидно, что сдерживающий фактор здесь – большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьёзно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", - констатировал Путин и подчеркнул, что "предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства".

По определению, "диверсификация производства" (лат. persus - разный и facere — делать) это комплекс мер, направленный на повышение эффективности выпуска продукции, увеличение получаемой выгоды от ее реализации или на исключение возможности банкротства компании. Как правило, этот процесс включает одновременное развитие нескольких, не связанных между собой видов производственной деятельности, и может быть направлен на расширение ассортимента выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. За счет увеличения товарного разнообразия может быть достигнуто существенное повышение экономических показателей производства.

Как новая форма концентрации производственных мощностей и капитала диверсификация возникла и стала распространяться в промышленности после Второй Мировой войны. Ее качественное отличие от предшествовавших форм концентрации заключается в том, что при таком преобразовании отдельные предприятия, входящие в то или иное производственное объединение, получают доступ к общей базе патентов и изобретений и к накопленному опыту внедрения новой техники, т.е. становятся взаимосвязаны в рамках общей технологической структуры. Таким образом у этих

предприятий появляется реальная возможность не концентрироваться на производстве какого-то одного вида продукции, ввиду ограниченных технологических возможностей, а выпускать широкий круг номенклатуры товаров.

Действующая государственная идеология в области развития системы управления ОПК заключается в создании условий для поддержания обороноспособности страны на высоком уровне, который обеспечивает парирование возможных и существующих угроз территориальной целостности, а также суверенитету РФ, защиту политических и экономических интересов, исключая излишнюю милитаризацию экономики. Главной задачей системы управления диверсификацией ОПК является обеспечение выпуска новых изделий, с доведением к 2020 году совокупной доли этих образцов до 70% от общего количества производимой продукции. В приоритетные направления развития управления диверсификацией ОПК также включено решение таких проблем, как совершенствование кадрового потенциала, увеличение конкурентоспособности и качества продукции, развитие международного сотрудничества и обеспечение инновационного совершенствования оборонных предприятий.

Правительством РФ была поставлена задача общего укрепления позиций РФ на мировом рынке вооружений, а также обязательное обеспечение загруженности всех предприятий оборонной промышленности после реализации гособоронзаказа в 2020 году. Диверсификация ОПК в современных условиях хозяйствования осуществляется путем оперативного перехода на производство наиболее востребованной высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В рамках повышения эффективности управления диверсификацией ОПК на современном этапе Правительством РФ в 2016 г. была учреждена Автономная некоммерческая организация "Агентство по технологическому развитию" (АНО "АТР"). В настоящее время пост Председателя Наблюдательного совета "АТР" занимает министр Мантуров. Главными функциями Агентства является оказание помощи российским компаниям в области внедрения готовых технологических решений международного уровня для достижения конкурентоспособности продукции РФ и поиск новых партнеров. В соответствии с основными направлениями функционирования системы управления диверсификацией ОПК в современных условиях, "АТР" обеспечивает решение следующих задач:

- общая компенсация уменьшения доходов от реализации продукции военного назначения при понижении объема гособоронзаказа, путем выпуска продукции гражданского и двойного назначения;

- повышение загрузки высвобождающихся мощностей военной промышленности путем привлечения новых партнеров и реализации инновационных проектов;

- общее удовлетворение потребностей рынков в современном оборудовании, а также выполнение государственного социального заказа на различную высокотехнологичную продукцию сокращение доли импортируемых изделий.

Через два дня после совещания в Ново-Огарево председатель Совета по авиастроению Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (ВПК РФ) Андрей Ельчанинов в интервью журналу "АвиаСоюз" рассказал, что практически вся гражданская авиационная техника производится на предприятиях ОПК. Он сказал, что, в связи со снижением объемов военного производства в рамках гособоронзаказа, весьма остро встает вопрос о необходимости сохранения высокопрофессиональных кадров на оборонных предприятиях. Поэтому диверсификация производства, когда приоритетом становится выпуск гражданской продукции, является крайне актуальной задачей.

Ельчанинов отметил, что по указанию Президента доля продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК к 2025 г. должна составлять 30%, а к 2030 г. - 50% и эти показатели должны вырасти, "прежде всего, за счет увеличения выпуска современных гражданских воздушных судов".

"В этом контексте усилен контроль за выполнением в установленные сроки планов по выпуску самолетов Сухой Суперджет 100, совершенствованием систем его послепродажного обслуживания и обеспечения. Несмотря на имеющиеся проблемы, следует максимально локализовать производство агрегатов и комплектующих для этих самолетов в России, существенно нарастить их темпы выпуска", - сказал председатель.

Он рассказал, что в перспективе особое внимание будет уделяться реализации программы по новому среднемагистральному пассажирскому самолету МС 21. Этот лайнер в будущем "должен занять большую нишу в пассажирских авиаперевозках". Ельчанинов также заметил, что будут усилены координация и контроль реализации программ по пассажирскому самолету Ил-114 и вертолетам Ми-38 и Ка-62. "В вопросах разработки и производства гражданской АТ мы будем плотно взаимодействовать с Минпромторгом России и Госкорпорацией "Ростех", в которой сосредоточены основные авиастроительные активы", - подчеркнул он и добавил, что "учитывая исключительно важное социальное и экономическое значение развития отечественного гражданского авиастроения, это направление будет одним из приоритетных в работе коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Совета по авиастроению".

Ирина Дронина