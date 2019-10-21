Войти
21.10.2019
Независимое военное обозрение

Сверхскоростной разведывательный вертолет Raider-X для армии США

401
0
0
проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X
проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
Источник изображения: Karem Aircraft, Sikorsky

Представители американской компания Sikorsky утверждают, что вертолет-разведчик Raider-X для программы разработки прототипа будущего штурмового разведывательного вертолета (FARA) будет летать быстрее своего основного соперника Bell 360 Invictus, разработанного Bell Helicopter.

Несколько дней назад на ежегодной конференции Ассоциации американских войск

AUSA 2019 в Вашингтоне компания Sikorsky обнародовала свой проект разведывательного вертолета будущего для армии США.

Raider-X будет более крупной и продвинутой версией нынешнего Sikorsky S-97 Raider. Новый винтокрыл сохранит основные технические решения более ранней модификации. Представители компании разработчика уверяют, что их вертолет сможет развивать скорость до 205 узлов, используя такой же двигатель General Electric T901, как и Bell 360. Эволюционный потомок S-97 будет иметь диаметр основного ротора 11,9 метра, вес Raider X увеличится примерно до 6350 кг. Новый вертолет имеет соосный несущий винт выполненный из сверхпрочных материалов и один толкающий винт в задней части. Обтекаемый, выполненный из композитных материалов фюзеляж Raider-X достаточно широкий, с кабиной в которой члены экипажа будут расположены бок о бок, сразу за кабиной находится большое отделение оружейного отсека, в котором можно будет разместить достаточное количество людей и оружия.

Армия США выделила наибольшее финансирование Sikorsky по программе развития FARA СP "Конкурентный прототип" с контрактом в 938,4 млн. долларов, доля Белл составила 790 миллионов долларов, Боинг - 772 миллиона долларов, Karem Aircraft - 738 миллионов долларов и AVX - 732 миллиона долларов.


Лина Маякова

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Bell Helicopter
Boeing
General Electric
Sikorsky Aircraft
Textron
Похожие новости
25.03.2019
Первый полет демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB-1 Defiant
29.12.2018
Презентация демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB 1 Defiant
22.11.2016
Новые вертолеты США: быстрее и дальше
07.05.2014
«Сикорский» планирует поднять «Райдер» в воздух к концу года
25.10.2010
От винта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км