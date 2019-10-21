Сверхскоростной разведывательный вертолет Raider-X для армии США

Представители американской компания Sikorsky утверждают, что вертолет-разведчик Raider-X для программы разработки прототипа будущего штурмового разведывательного вертолета (FARA) будет летать быстрее своего основного соперника Bell 360 Invictus, разработанного Bell Helicopter.

Несколько дней назад на ежегодной конференции Ассоциации американских войск

AUSA 2019 в Вашингтоне компания Sikorsky обнародовала свой проект разведывательного вертолета будущего для армии США.

Raider-X будет более крупной и продвинутой версией нынешнего Sikorsky S-97 Raider. Новый винтокрыл сохранит основные технические решения более ранней модификации. Представители компании разработчика уверяют, что их вертолет сможет развивать скорость до 205 узлов, используя такой же двигатель General Electric T901, как и Bell 360. Эволюционный потомок S-97 будет иметь диаметр основного ротора 11,9 метра, вес Raider X увеличится примерно до 6350 кг. Новый вертолет имеет соосный несущий винт выполненный из сверхпрочных материалов и один толкающий винт в задней части. Обтекаемый, выполненный из композитных материалов фюзеляж Raider-X достаточно широкий, с кабиной в которой члены экипажа будут расположены бок о бок, сразу за кабиной находится большое отделение оружейного отсека, в котором можно будет разместить достаточное количество людей и оружия.

Армия США выделила наибольшее финансирование Sikorsky по программе развития FARA СP "Конкурентный прототип" с контрактом в 938,4 млн. долларов, доля Белл составила 790 миллионов долларов, Боинг - 772 миллиона долларов, Karem Aircraft - 738 миллионов долларов и AVX - 732 миллиона долларов.

Лина Маякова