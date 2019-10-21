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21.10.2019
Lenta.ru

FEDOR "признал" выполнение секретной миссии в космосе

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Источник изображения: Фото: @FEDOR37516789 / Twitter

В ходе полета в космос российский робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на 100 процентов выполнил поставленные "Роскосмосом" перед ним задачи, включая секретные, заявило автоматическое устройство в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный [директор госкорпорации Дмитрий Рогозин]", — сказал FEDOR.

Робот добавил, что он и глава "Роскосмоса" "хорошо понимают друг друга", а в процессе работы на Международной космической станции "пришлось менять ряд параметров".

15 октября журналист американского издания ArsTechnica Эрик Бергер написал, что заявления российской стороны, касающиеся создания на основе FEDOR семейства роботов, могут не иметь под собой достаточного финансового обоснования и объясняются выстраиванием "хороших" отношений с общественностью Дмитрия Рогозина. Топ-менеджера и космическую госкорпорацию в январе этого года критиковал премьер-министр Дмитрий Медведев.

На Землю космический корабль "Союз МС-14" с FEDOR вернулся 7 сентября. 25 августа "Звезда" написала, что автоматическое устройство, якобы прошедшее "курс молодого бойца", может стать основой семейства боевых космических роботов. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союз МС-14" с космодрома Байконур к МКС состоялся 22 августа.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований (ФПИ). Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, а по массе деталей оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей робота 16 являются зарубежными, в частности, кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. На орбите FEDOR не работал автономно, поскольку, согласно "Андроидной технике", не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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