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21.10.2019
Lenta.ru

В России рассекретили малоизвестную ядерную МБР

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Автономная пусковая установка комплекса "Ярс"
Автономная пусковая установка комплекса "Ярс".
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Модернизированный стратегический ракетный комплекс "Ярс-С", который встал на дежурство в Йошкар-Оле (Марий-Эл), получат до 2021 года еще три полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передает РИА Новости заявление командира 35-й ракетной дивизии полковника Александра Прокопенкова.

Агентство обращает внимание на то, что характеристики "Ярс-С", выполненного в шахтном и мобильном вариантах, засекречены. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, который ранее не слышал о подобной версии МБР, от предшественников "Ярс-С" могут отличать повышенная точность стрельбы и более совершенные боеголовки с незначительно увеличенной массой.

В июне источник "Интерфакса" в Минобороны сообщал, что РВСН до конца 2019 года получат комплексы "Ярс" и "Авангард". В марте 2017-го временно исполняющий обязанности командира 14-й ракетной дивизии полковник Олег Тетеркин сообщал, что полк с мобильным "Ярс-С" заступит на боевое дежурство во втором квартале 2017 года под Йошкар-Олой.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс" разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники (МТИ) в рамках развития РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На вооружение РВСН оружие поступает с 2009 года.

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