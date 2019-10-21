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21.10.2019
bmpd.livejournal.com

Американцы воспользовались шведским самолетом для полета по программе "Открытое небо"

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Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Menace par Trump, le volet americain d’Open Skies se poursuit", в начале октября несколько групп американских наблюдателей предприняли наблюдательные полеты над Россией в рамках соглашения "Открытое небо". Они инспектировали арсеналы ядерного оружия.

Самолет-разведчик Gulfstream Aerospace S102B Korpen (бортовой номер 023) ВВС Швеции, 2003 года (с) Jeppe Gross / airliners.net

Они находятся под определенным давлением в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из этого договора, поэтому им пришлось воспользоваться шведским самолетом-разведчиком в ходе полета 9 октября, совершенного недалеко от Москвы.

Американцы теперь ожидают полеты турецкого самолета в период с 14 по 18 октября, если только не поступит "стоп-приказ" в связи с началом турецкого наступления в Сирии.

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