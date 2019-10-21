"Гром-2019" отгремел

Россия проверила силы и инструменты сдерживания ядерной агрессии

Обострение напряженности вдоль границ РФ, создающее угрозу суверенитету и территориальной целостности государства, требует от Министерства обороны проведения систематических проверок готовности Вооруженных сил. С 15 по 17 октября под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина были проведены стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром-2019", в которых приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РСВН), командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северный флот. Сценарий учений не предусматривал противодействия конкретному государству или группе стран и маневры проходили исключительно на территории РФ. Иностранные контингенты к учениям не привлекались, а военные атташе дипломатических миссий различных государств были заранее проинформированы о проведении СКШУ в установленные сроки.

СКШУ были направлены на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии и носили сугубо оборонительный характер. Их целью было обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника и совершенствование навыков командного состава в руководстве войсками. Управление действиями вооруженных формирований, участвовавших СКШУ осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

В ходе учений велась отработка новых способов управления соединениями и воинскими частями в современных условиях, проводились по всестороннему обеспечению действий войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов. Решались задачи развертывания группировок стратегических сил и подготовки их к применению высокоточного оружия большой дальности.

В учениях была проведена проверка 213 пусковых установок РВСН и осуществлено 16 пусков крылатых и баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Ярс" (SS-29) и баллистических ракет "Синева" (SS-N-23).

Крылатые ракеты (КР) морского базирования запускались в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях. С подводных лодок в акватории Баренцева и Охотского морей ракетами поражались цели, расположенные в районах полигонов Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Подлодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществляли запуски ракет из подводного положения. Высокоточные КР "Калибр" взлетели с пусковых установок кораблей Северного флота и Каспийской флотилии из акватории Баренцева и Каспийского морей и поразили цели на берегу.

Пуски КР воздушного базирования и авиационных управляемых ракет проводились на 4-х полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. На полигонах Южного и Восточного округов пуски КР выполнили расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС выпустили КР крылатые ракеты по наземным целям на полигонах "Кура" и "Пембой" в республике Коми. С космодрома "Плесецк" расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" произвел запуск твердотопливной МБР, которая поразила цель на камчатском полигоне.

Из состава Воздушно-космических сил для решения практических задач было задействовано 105 летательных аппаратов различного назначения. Пять из них пять – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Морская компонента на учениях была представлена 15 кораблями и 5 атомными подводными лодками. В маневрах были задействованы 12000 военнослужащих и 310 единиц боевой и специальной техники.

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео пусков КР на проведенных учениях. В хоте тренировок все запущенные боезаряды поразили намеченные цели и подтвердили заявленные характеристики. МО сообщило: "Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены ы полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики".

Эксперты отмечают важность проведенных стратегических маневров, которые решают задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед ведомством министра обороны Сергея Шойгу. "Гром-2019" стал проверкой готовности вооружения и боевой техники, а также способствовал проведению обучения кадрового состава стратегических войск. Подобные маневры, показывающие способность России обеспечить безопасность и целостность государства в ответ на угрозу со стороны агрессора, являются очевидным сигналом Москвы потенциально недружественным странам, считают аналитики.

Британское издание Daily Express сообщило: "Россия показала свои мышцы во время пусков баллистических и крылатых ракет".

При этом российские эксперты и многие иностранные представители отмечают необходимость поддержания системы контроля над вооружениями, которая отвечала бы задачам установления мировой стабильности, регулировало распространение ядерного оружия и обеспечивала ликвидацию других угроз и вызовов международной безопасности. Важность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, единственного действующего договора между США и Россией, подчеркивалась неоднократно, и, по мнению Владимира Путина, если договор СНВ-3 будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений.

Учения "Гром-2019" показали военную мощь России и то, что ее ядерное оружие обеспечивает безопасность страны и сдерживает потенциальных противников. Но еще раз стоит вспомнить о том, что в ядерной войне победителей не будет. Российская сторона готова к переговорному процессу и диалогу с США о продлении договора СНВ-3, срок действия которого завершается в 2021 году. Россия готова обсуждать вопросы продления этого договора и согласна подойти к их решению с необходимой гибкостью.

Ирина Дронина