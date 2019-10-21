Турецкие танки М-60 шли на курдов с украинским комплексом защиты
Турция выдвинула к сирийской границе модернизированные основные боевые танки M-60TM, оснащенные системами активной защиты Pulat, в рамках операции "Источник Мира", направленной против курдских подразделений. Об этом сообщает издание Janes, ссылаясь на фотографии, сделанные 11 и 12 октября.
Источник изображения: https://twitter.com/bakralkasem
На снимках показаны танки, развернутые в районе Акчакале напротив сирийского города Таль-Абьяд – одной из первоначальных целей операции. По-видимому, против курдов шли два различных типа модернизированных М-60. При этом оба из них оснащены дистанционно-управляемой пулеметной установкой и средствами лазерного предупреждения, установленными позади дымовых гранатометов в переднем фрагменте башни и в задней части техники.
На части танков заметны элементы КАЗ Pulat, которые установлены на корпусе. Также два блока прикрыли машины с тыловой части. Выводы Janes подтверждает и ниже размещенное видео.
Это указывает на то, что Турция является второй страной мира, расположенной за пределами бывшего Советского Союза, которая использовала КАЗ на оперативном театре
- отмечает издание.
Pulat – турецкое обозначение разработанного на Украине комплекса активной защиты "Заслон-Л", который был создан на основе советских разработок.
Источник изображения: https://twitter.com/bakralkasem
Источник изображения: https://twitter.com/bakralkasem
Источник изображения: https://twitter.com/bakralkasem
Источник изображения: https://twitter.com/bakralkasem
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