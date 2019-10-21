Войти
21.10.2019
Lenta.ru

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

376
0
+1

Заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж в деталях показали журналистам в сопровождении российской военной полиции. Соответствующий ролик опубликовала "Звезда".

"Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать", — говорится в репортаже телеканала.

В одном из строений базы журналистам показали, вероятно, командный центр, помещение которого защищено звукоизоляцией, а вход — кодовым замком. "Кроме этого, здесь, внутри в этом помещении огромная гора сухпайков, а также разбитые мониторы и оргтехника — это вероятно сделали сами военнослужащие, чтобы сохранить какие-то секреты", — сообщает издание.

Согласно телеканалу, американцы оставили на станции практически все оборудование, в частности, вышки связи и трансформаторные будки, а в настоящее время база передана под контроль сирийских военных.

Ранее 19 октября сообщалось о том, что журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии, а один из первых роликов из оставленной станции опубликовал RT. Город Манбидж перешел под контроль правительства Сирии 15 октября после того, как оттуда ушли американские военные.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
Похожие новости
17.10.2019
Бои прекратились: армия РФ начала патрулировать Манбидж
16.10.2019
Le Figaro: Россия стала главным судьёй и дирижёром в Сирии
21.02.2019
Видеоролик о полигонных испытаниях комплекса "Посейдон"
07.05.2018
Минобороны: эксперты ОЗХО завершили работу в сирийском городе Дума
18.04.2018
Прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО рассчитывают отправиться в город Дума 18 апреля
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км