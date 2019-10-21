Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж в деталях показали журналистам в сопровождении российской военной полиции. Соответствующий ролик опубликовала "Звезда".

"Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать", — говорится в репортаже телеканала.

В одном из строений базы журналистам показали, вероятно, командный центр, помещение которого защищено звукоизоляцией, а вход — кодовым замком. "Кроме этого, здесь, внутри в этом помещении огромная гора сухпайков, а также разбитые мониторы и оргтехника — это вероятно сделали сами военнослужащие, чтобы сохранить какие-то секреты", — сообщает издание.

Согласно телеканалу, американцы оставили на станции практически все оборудование, в частности, вышки связи и трансформаторные будки, а в настоящее время база передана под контроль сирийских военных.

Ранее 19 октября сообщалось о том, что журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии, а один из первых роликов из оставленной станции опубликовал RT. Город Манбидж перешел под контроль правительства Сирии 15 октября после того, как оттуда ушли американские военные.