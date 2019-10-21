Работы НИИ "Вектор" по системам противодействия БПЛА

Наш блог уже публиковал интервью с генеральным директором НИИ "Вектор" (входит в Холдинг "Росэлектроника") Сергеем Скорых. Нам также удалось побывать на самом предприятии и познакомиться с изделием "Серп", предназначенной для радиоподавления малых БПЛА.

Система "Серп" в готовом виде. Подавляет каналы связи, управления и спутниковой навигационной системы БПЛА (с) bmpd

Благодаря работе изделия функционирование БПЛА становится невозможным, нарушается ориентация в пространстве и срыв полетного задания (с) bmpd

Изделие в цехе окончательной сборки. Дальность действия "Серпа" - до 20 км (с) bmpd

Может использоваться как автономно, так и вблизи пункта управления (с) bmpd