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21.10.2019
WarSpot

5000 заменителей Humvee

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Источник изображения: warspot.ru

Программа обновления автопарка американской армии идёт полным ходом. Вчера, 18 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Oshkosh Defense отпраздновала сборку 5000-й бронемашины JLTV.

Программа Joint Light Tactical Vehicles или JLTV стартовала в 2006 году. Тогда армия выдвинула промышленности требование создать армейский внедорожник, сочетающий защищённость машин типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) и высокую мобильность внедорожников Humvee (HMMWV). Победителем тендера стала машина -ATV, и в 2016 году началась её мелкосерийная сборка.

5000-й бронированный внедорожник JLTV

Источник изображения: defence-blog.com

Несмотря на то, что мелкосерийная сборка началась всего три года назад, а полноценное серийное производство — только в июне текущего года, завод успел изготовить уже 5000 автомобилей. По контракту с ВС США к 2040 году планируется собрать 49 000 JLTV, при этом к бронемашине проявляют интерес всё больше союзников.

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M-ATV
Компании
Oshkosh
Проекты
Astute АПЛ
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