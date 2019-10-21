Журналисты обнаружили перемещение лазера высокой мощности по США
Пристальные "окуляры" американских журналистов обнаружили перемещение загадочного груза по территории Соединенных Штатов. Издание The War Zone попыталось разобраться, что за таинственный объект перевозился по просторам страны.
Источник изображения: topwar.ru
Указанный груз был зафиксирован в процессе перевозки, выполнявшейся Northrop Grumman, из небольшого морского порта в Редондо-Бич в Сан-Диего. Как полагает обозначенное издание, им оказалась лазерная система высокой мощности, создававшаяся обозначенной оборонной компанией в рамках программы SSL-TM в ходе выполнения контракта, заключенного в 2015 году.
В процессе этой разработки предполагалось создать лазерную установку корабельного базирования с мощностью луча до 150 кВт, который обеспечит повышенную эффективность в борьбе с небольшими катерами и беспилотными летательными аппаратами.
Источник изображения: topwar.ru
Как заявлялось в январе 2018 года, ВМС планирует установить новое изделие на недавно построенный десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD-27) с началом морских испытаний SSL-TM в четвертом квартале 2019 финансового года. Данный вымпел как раз находится в Сан-Диего, куда направляется лазерная установка.
Изначально флот намеревался оснастить прототипом системы SSL-TM списанный эсминец класса Spruance USS Paul F. Foster. Поэтому на представленном ниже изображении фигурирует корабль данного типа, оборудованный лазером.
Источник изображения: topwar.ru
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