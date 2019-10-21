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21.10.2019
Военное обозрение

Журналисты обнаружили перемещение лазера высокой мощности по США

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Пристальные "окуляры" американских журналистов обнаружили перемещение загадочного груза по территории Соединенных Штатов. Издание The War Zone попыталось разобраться, что за таинственный объект перевозился по просторам страны.

Источник изображения: topwar.ru

Указанный груз был зафиксирован в процессе перевозки, выполнявшейся Northrop Grumman, из небольшого морского порта в Редондо-Бич в Сан-Диего. Как полагает обозначенное издание, им оказалась лазерная система высокой мощности, создававшаяся обозначенной оборонной компанией в рамках программы SSL-TM в ходе выполнения контракта, заключенного в 2015 году.

В процессе этой разработки предполагалось создать лазерную установку корабельного базирования с мощностью луча до 150 кВт, который обеспечит повышенную эффективность в борьбе с небольшими катерами и беспилотными летательными аппаратами.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявлялось в январе 2018 года, ВМС планирует установить новое изделие на недавно построенный десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD-27) с началом морских испытаний SSL-TM в четвертом квартале 2019 финансового года. Данный вымпел как раз находится в Сан-Диего, куда направляется лазерная установка.

Изначально флот намеревался оснастить прототипом системы SSL-TM списанный эсминец класса Spruance USS Paul F. Foster. Поэтому на представленном ниже изображении фигурирует корабль данного типа, оборудованный лазером.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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