Войти
21.10.2019
Российская газета

Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

419
0
0
Источник изображения: rg.ru

Западные СМИ обеспокоены тем, что ВМФ России собирается вернуть в строй крупнейший в мире советский боевой корабль.


Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.

Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире. И теперь он намерен вновь вернуть себе этот статус.

Прежнее вооружение, состоящее из противокорабельных ракет П-700 "Гранит" и зенитных комплексов  С-300Ф и "Оса-М", будет заменено на новейшие российские ракетные системы. В свой арсенал крейсер получит системы С-400 и ЗРК "Редут" (корабельная версия С-350 "Витязь"), целый набор легких крылатых ракет, гиперзвуковой "Циркон".

В придачу к этому корабль оснастят современными системами РЭБ.

"Вероятно, он развернет больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой надводный военный корабль, как по количеству их типов, так и по числу переносимых ракет", - полагает автор.

Так, одна из них - 40Н6E, входящая в арсенал С-400, может развивать скорость до 1190 м/с поражать цели на дистанции свыше 400 километров. Ракета обладает уникальными возможностями атаки за горизонтом, и даже на экстремальных дистанциях - до 5 метров над землей.

Она представляет угрозу для истребителей, транспортников, бомбардировщиков, самолетов-разведчиков на очень больших расстояниях ниже горизонта.

Эксперт отмечает, что по некоторым сообщениям 40Н6E также способна перехватывать ракеты, движущиеся со сверхзвуковой скоростью.

Другая ракета - 48Н6Е2,  достигающая скорость около 2100 м/с, обеспечивает надежную противовоздушную защиту на дальних и средних дистанциях.

Главным противокорабельным оружием крейсера оружием станет "Циркон". Он будет поражать цели на скорости около 8 чисел Маха на расстоянии до 1000 километров.

Это позволит ему превзойти "Гарпун" - основную противокорабельную ракету ВМС США.

Ожидается, что "Адмирал Нахимов" развернет несколько десятков таких ракет. Скорее всего, из-за высокой стоимости они не будут занимать все пусковые ячейки. Так что арсенал будет дополнен "Калибрами" и "Ониксами".

В общей сложности крейсер этого типа способен разместить более 100 гиперзвуковых ракет как для противовоздушной обороны, так и для противодействия морским целям.

При этом благодаря своим ядерным силовым установкам, он сможет длительное время работать вдали от российского побережья.

Способность военного корабля поражать наиболее ценные вражеские цели в воздухе и на море на экстремальных дистанциях делает этот крейсер очень серьезной угрозой, заключает автор. Возможно, он станет самым опасным надводным военным кораблем ВМФ России.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
Адмирал Нахимов
Гранит
Оса-АКМ
С-300
С-300Ф
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Циркон-С 3М22
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
06.05.2019
Смертельно опасен: в США оценили модернизацию "Адмирала Нахимова"
12.03.2018
Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира
05.02.2018
Великий ремонт
05.02.2014
Собрать заново
18.06.2013
ВМФ: текущее состояние и перспективы развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км