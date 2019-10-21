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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Чеченские военные присутствуют в Сирии только в составе военной полиции - Кадыров

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отметил большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии военной полиции РФ, в состав которой входят жители возглавляемой им республики.

"(В Сирии - ИФ) нет чеченских военнослужащих. Есть воинские части вооруженных сил России, дислоцированные в Чечне. В подразделении военной полиции, командированном в Сирию, большинство составляют жители Чечни", - сказал Кадыров в интервью "Интерфаксу".

По его словам, военные полицейские решают задачи по обеспечению безопасности гражданского населения, помогают в налаживании мирной жизни, доставляют гуманитарную помощь.

"Измученное войной население Сирии безгранично благодарно нашей военной полиции. По моему поручению там не раз бывали представители духовенства, общественных организаций. Они слышали от жителей и властей одни слова признательности",- подчеркнул глава Чечни.

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