Чеченские военные присутствуют в Сирии только в составе военной полиции - Кадыров

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отметил большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии военной полиции РФ, в состав которой входят жители возглавляемой им республики.

"(В Сирии - ИФ) нет чеченских военнослужащих. Есть воинские части вооруженных сил России, дислоцированные в Чечне. В подразделении военной полиции, командированном в Сирию, большинство составляют жители Чечни", - сказал Кадыров в интервью "Интерфаксу".

По его словам, военные полицейские решают задачи по обеспечению безопасности гражданского населения, помогают в налаживании мирной жизни, доставляют гуманитарную помощь.

"Измученное войной население Сирии безгранично благодарно нашей военной полиции. По моему поручению там не раз бывали представители духовенства, общественных организаций. Они слышали от жителей и властей одни слова признательности",- подчеркнул глава Чечни.