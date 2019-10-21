На Украине разработана новая БМП

Частное предприятие "Украинская бронетехника" представило проект новой БМП на полях Международной выставки "Оружие и Безопасность-2019".

Источник изображения: https://defence-ua.com

Согласно обнародованной обозначенной компанией информации, новая украинская БМП будет создана на классической гусеничной платформе с шестью катками, будет иметь переднее расположение двигателя и способность преодолевать водные преграды вплавь.

Планируется, что новая разработка будет вооружена одним из стандартных украинских боевых модулей (30-мм пушка, автоматический гранатомет, пулемет калибра 7,62 мм, ПТРК "Барьер" и система постановки дымовой завесы) с современными стабилизатором вооружения и системой управления огнем. Кроме того, боевая машина будет оборудована панорамным прибором командира, телевизионной системой кругового обзора и приборами наблюдения для командира, водителя и десанта.

Также БМП будет иметь противопожарную, радиационную и химическую защиту, системы автономного отопления и кондиционер, а также современную навигационную аппаратуру.

Длина концепта составляет 7250 мм, ширина 3510 мм, высота по башне 2905 – 3300 мм (в зависимости от БМ). Полная масса БМП с базовой защитой не более 21 т. + 3%, полный вес с дополнительной защитой не более 25 т. + 3%. Экипаж состоит из трех человек, десант – из 8. Максимальная скорость движения составляет 60 / 10 / 40 км/ч (по шоссе / на плаву / на передаче заднего хода). Запас хода по шоссе 600 км.

Источник изображения: https://defence-ua.com