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21.10.2019
Известия.ru

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Carsten Rehder

В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.

По имеющимся данным, на этой неделе стартовали маневры, которые получили название "Steadfast Noon", где военные отрабатывали безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах.

Как отмечает издание, наряду с немецкими самолетами можно заметить и ВВС Италии.

Военно-воздушные силы Германии представлены на учениях авиационной эскадрой 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По данным газеты, в этом месте до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.

Ранее ученые спрогнозировали сценарий ядерной войны в 2025 году. По их оценке, погибнет более 125 млн человек, а на Земле воцарится ядерная зима сроком на 10 лет.

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Страны
Германия
Италия
США
Продукция
B61 ЯБ
F125
Panavia Tornado
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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