В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.

По имеющимся данным, на этой неделе стартовали маневры, которые получили название "Steadfast Noon", где военные отрабатывали безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах.

Как отмечает издание, наряду с немецкими самолетами можно заметить и ВВС Италии.

Военно-воздушные силы Германии представлены на учениях авиационной эскадрой 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По данным газеты, в этом месте до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.

Ранее ученые спрогнозировали сценарий ядерной войны в 2025 году. По их оценке, погибнет более 125 млн человек, а на Земле воцарится ядерная зима сроком на 10 лет.