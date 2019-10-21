Минобороны назвало главную задачу новой "Военно-строительной компании"

"Военно-строительная компания", указ о создании которой подписал в пятницу, 18 октября, президент России Владимир Путин, позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.

Он добавил, что это не позволит под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции обанкротить эту компанию.

"На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%", — заявил Иванов.

По его словам, создание компании может завершиться в течение трех месяцев.

10 октября комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует рекомендации, которые касаются вопросов потребностей армии. В заключении, составленном депутатами, отмечается, что кабмин не принимает во внимание рекомендации в отношении проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.