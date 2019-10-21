Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям

"Черных беретов" будут учить языкам и дипломатии

Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. С этого года "черные береты" вернулись к пятилетнему сроку обучения, а изучаемые ими дисциплины скорректированы. Дополнительный год им понадобился на лучшее освоение иностранного языка и приобретение специфических навыков — во время действий в локальных конфликтах, эвакуации российских граждан и других.

Не только на языке автомата

Сегодня офицеров для соединений и частей морской пехоты готовят только в двух учебных заведениях — в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДальВОКУ). В составе последнего три факультета, два из которых выпускают командиров для арктических и горных частей. Программа освоения этих специальностей рассчитана на четыре года — так же как у курсантов обычных пехотных училищ, а также будущих танкистов и артиллеристов. Однако по специализации "Применение подразделений морской пехоты" срок обучения составляет пять лет — столько же, сколько у будущих офицеров Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны.

Изменение программы подготовки морпехов связано с реформой этого рода войск. "Черные береты" теперь могут быть использованы не только для защиты российских берегов и проведения локальных десантных операций, но и в качестве экспедиционных войск, которые способны выполнять задачи в любой точке мира. А это, в свою очередь, требует не только изменения боевых уставов, но и получения особых навыков военнослужащих.

Прежде тактика морской пехоты была практически такой же, как и у мотострелков. Основное отличие заключалось в том, что морпехи должны уметь организованно и оперативно высадиться на необорудованное побережье. В остальном всё то же самое — наступление и оборона.

Военнослужащие на БТР-82А во время учений морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Новая концепция применения "черных беретов" сводится к тому, что они должны быть готовы самостоятельно действовать в любой точке мира, куда их доставят корабли ВМФ. Поставленные перед ними задачи теперь не ограничиваются ведением боевых действий на побережье против регулярной армии какого-либо государства. Напротив, приоритетными становятся военно-политические задачи: миротворческая миссия, эвакуация российских граждан из опасных регионов, действия в интересах своей страны в локальных конфликтах далеко за ее пределами.

Офицеры, которые будут выполнять задачи вдали от родных берегов, должны уметь не только вести боевые действия, но, что не менее важно, проводить политику России в том или ином регионе. Один из таких примеров — российский центр по примирению враждующих сторон, успешно действующий в Сирии, отметил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. По его мнению, именно сирийский опыт стал поводом для пересмотра программы обучения "черных беретов".

— Задача морского пехотинца — высадиться с корабля на берег. И берег этот может быть чужим, — отметил эксперт "Известиям". — И "черный берет" должен уметь себя вести, взаимодействовать с местным населением. В такой ситуации без знания иностранных языков не обойтись. Вообще офицеру морской пехоты необходимо быть не просто военным, но и немного дипломатом. Он должен уметь не только разговаривать на языке автомата Калашникова, но и применять мягкую силу.

Срочный вопрос

В Советском Союзе существовала четырехгодичная система высшего профессионального военного образования. Этого времени хватало на то, чтобы выпустить из училища офицеров, способных грамотно управлять подразделением. Они могли служить до должности заместителя командира батальона. Для дальнейшего продвижения необходимо было пройти обучение в профильной академии (общевойсковой, бронетанковых войск и так далее), а для получения генеральского звания — в Академии Генерального штаба.

Заведения первичного звена — высшие военные училища — в 1995 году перевели на пятилетний срок обучения. Это связано с тем, что выпускники параллельно с военной стали получать и гражданскую специальность. К квалификации "Применение мотострелковых подразделений" добавилась еще одна — "Управление персоналом". Но в 1990-е годы в России не было такого понятия, как бакалавриат, поэтому на получение высшего гражданского образования требовалось не менее пяти лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

В некоторых военных вузах несколько лет назад стартовал эксперимент по переводу на четырехлетнее обучение. Он завершился в прошлом году, и с этого момента все пехотные и танковые командиры учатся на год меньше, чем раньше. Однако десантников и морских пехотинцев было решено перевести на пять лет. Такой же срок оставили для курсантов, получающих сложные технические специальности.

Ранее "Известия" сообщали, что с этого года боевые корабли ВМФ в каждом походе будут сопровождать подразделения морской пехоты. Состав и размер групп антитеррора будет зависеть от типа корабля. Они получат на вооружение автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы. Морские пехотинцы на постоянной основе будут выполнять задачи по защите кораблей от террористов и диверсантов, досматривать подозрительные корабли и суда, высаживаясь на них. При необходимости "черных беретов" будут привлекать к охране кораблей в портах.

Роман Крецул, Алексей Рамм