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21.10.2019
Известия.ru

Робот "Федор" назвал причину поломки американского Робонавта

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Робот "Федор" объяснил поломку американского космического робота Robonaut высокомерием инженеров из США. По его словам, они напрасно думали, что "всё знают и умеют".

"Вот почему у Робонавта не получилось? Потому что американцы думали, что они всё знают и умеют. Что в итоге? Пшик. Их подвело высокомерие", — заявил "Федор" в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

При этом свой успешный полет на МКС робот объяснил умением россиян никогда не сдаваться, если тяжело. По его словам, после неудачи с первой стыковкой любой на его месте сдался бы, но сам он "не из таких".

Человекоподобный робот Робонавт-2 находится на Международной космической станции с 2011 года. Изначально он выглядел как торс с головой и руками, позже на станцию отправили ноги для робота, которые бы значительно расширили сферу его применения. При попытке их присоединения робот сломался, его отправили на Землю для доработки.

Робот "Федор" отправился к МКС 22 августа на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к МКС.

Обратно на землю "Федор" вернулся 7 сентября, однако не смог включиться сразу.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

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