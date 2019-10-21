США вместо СССР: Литва заменит вертолеты Ми-8 на Black Hawk

Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими "Черными ястребами"

Литва купит американские вертолеты UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" вместо советских Ми-8. За шесть вертолетов Вильнюс заплатит €300 млн. Часть средств на покупку может выделить само американское правительство. Ранее стало известно, что Россия согласовала с китайской компанией Avicopter контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL.

Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.

В литовском минобороны подчеркнули, что новое соглашение с американской стороной хотят заключить в конце 2020 года, а "Черных ястребов" планируют получить до конца 2024 года.

Глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис добавил, что часть средств на покупку может выделить само американское правительство.

"Новые универсальные военные вертолеты будут использоваться для поисково-спасательных операций", - подчеркнули в ведомстве.

Ми-8 представляет собой многоцелевой и широко используемый вертолет. Спроектирован и разработан конструкторами ОКБ М.Л. Миля в начале 60-х годов. Эта советская разработка является самой массовой двухдвигательной воздушно-транспортной машиной в мире (состоит в списке самых распространенных вертолетов в мировой истории авиации), сообщает портал Avia Pro.

На прошлой неделе стало известно, что холдинг "Вертолеты России" согласовал с китайской компанией Avicopter контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL. Об этом на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition сообщил представитель пресс-службы компании.

"Холдинг "Вертолеты России" и компания Avicopter завершили переговоры и согласовали все контрактные документы на создание тяжелого вертолета", - цитирует представителя пресс-службы "Вертолетов России" ФАН.

Контракт направлен на процедуру одобрения в госорганы Китайской Народной Республики.

В начале нынешнего месяца компания Bell Helicopter сняла покров неизвестности с проекта перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus, который она намерена предложить армии США в рамках тендера по выбору нового ударного вертолета. По результатам программы будет отобран кандидат на замену парка вертолетов AH-64 Apache.

Вертолет Bell 360 Invictus создается компанией Bell Helicopter - американским производителем вертолетов и винтокрылов, входящим в конгломерат Textron

- для участия в программе FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), по результатам которой будет выбран новый ударный вертолет армии США.

Речь идет о разрабатываемом транспортном Bell 525 Relentless. Во многом это обусловлено его скоростными характеристиками. На испытаниях Relentless развил скорость в 200 миль в час, а заказчики из военного ведомства США предъявили требования к скорости на уровне 180 миль в час.

Ключевыми в Bell 360 Invictus, в отличие от предыдущих моделей, станут несколько особенностей. "Непобедимый" получит несущий винт с четырьмя лопастями (на машине Bell 525 Relentless их пять) диаметром в 40 футов (примерно 12 метров). Большая часть технологий изготовления лопастей меньшего диаметра будет перенесена на Bell 360 Invictus из программы Bell 525 Relentless.

В прошлом месяце сообщалось, что Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в два источника в кораблестроительной отрасли.

Один из них уточнил, что водоизмещение УДК составит до 15 тыс. т. По его словам, головной корабль по плану будет сдан флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года, передает НСН.

Другой источник подтвердил, что водоизмещение кораблей составит до 15 тыс. т, и также добавил, что они смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов. Кроме того, они получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник уточнил, что разработка технического проекта новых кораблей находится в финальной стадии. После ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК, пояснил он.

Другой источник в судостроительной отрасли ранее сообщил, что Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли не позже конца текущего года. Он сообщил, что по плану головной УДК будет построен и сдан заказчику в рамках ГПВ-2027, а серийный - до начала 2030-х годов.

Стапельное место для постройки судов на заводе "Залив" в Керчи имеет длину до 300 метров и ширину до 50 метров. Благодаря этому там возможно строительство кораблей водоизмещением более 15 тыс. т.

Чуть ранее французское издание Le Monde писало, что новый российский вертолет Ка-226Т стал воплощением геополитической и промышленной глобализации.

В материале отмечалось, что на фоне роста сотрудничества России и Индии стороны должны продолжить переговоры по поводу приобретения этих вертолетов для индийской армии. Речь идет о сделке в $1 млрд.

Российская сторона рассчитывает, что подписание контракта состоится до конца 2019 года. Проект легкого многоцелевого вертолета имеет значение и для модернизации российского парка машин. Согласно российско-индийскому рамочному соглашению, первые 40 вертолетов будут выпущены в России, еще 140 - в Индии.

Как сообщала газета, при этом вертолеты оснащены французскими двигателями. Военное сотрудничество с Россией ограничено из-за наложенных Западом санкционных ограничений, но российская сторона не видит в этом проблемы, так как клиентом является армия Индии.

Власти Франции подтвердили компании-производителю двигателей, что проблем не возникнет. Кроме того, можно будет отследить, что вертолеты используются индийской стороной.

Рафаэль Фахрутдинов