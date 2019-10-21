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21.10.2019
ТАСС

Первая в истории пара женщин-астронавтов завершила работы в открытом космосе

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Продолжительность работы Кристины Кук и Джессики Меир в открытом космосе составила 7 часов 13 минут

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир завершили в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания. Трансляция первого в истории пилотируемых полетов парного выхода женщин-астронавтов в открытый космос шла на сайте NASA.

Люк шлюза Quest был закрыт в 14:51 по времени восточного побережья США (21:51 мск). Продолжительность работы в открытом космосе составила 7 часов 13 минут, почти на полтора часа больше, чем первоначально планировалось. Астронавты заменили вышедший из строя в минувшие выходные блок системы энергопитания. Этот блок, установленный в декабре 2000 года, регулировал подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Его вернут на Землю со следующим грузовым кораблем Dragon для изучения.

Кроме того, Кук и Меир подготовили условия для следующей серии из трех выходов космос для установки новых литий-ионных батарей. Сроки проведения этих работ NASA установит позднее. Запланированный ремонт размещенного на поверхности станции магнитного альфа-спектрометра, где будут установлены новые насосы системы охлаждения этого научного прибора, планируется осуществить во время пяти выходов в космос в ноябре и декабре.

За полтора часа до завершения работ в открытом космосе с Кристиной Кук и Джессикой Меир беседовал по прямой связи президент США Дональд Трамп. Он поздравил их с первым в истории космических полетов парным выходом женщин в открытый космос с борта МКС и назвал их "очень смелыми людьми" и "великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом Международной космической станции".

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в июле 1984 года стала советский космонавт Светлана Савицкая. В октябре 1984 года в открытый космос вышла американка Кэтрин Салливэн.

Помимо Кук и Меир, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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