Вильнюс и Рига хотят ПРО - прибалтам Осло не пример

Норвежцы отказываются от ракет НАТО, латыши и литовцы о них умоляют

Принимающая все более жесткие и серьезные формы конфронтация НАТО и России производит на ряд европейских стран удручающее впечатление. По мере того, как они убеждаются, что шутки закончились, ими овладевает вполне понятное и объяснимое желание дистанцироваться от усиливающегося противостояния и избежать участия в конфликте, если он, не дай Бог, разгорится.

Так, стало известно, что правительство Норвегии на днях приняло решение не интегрировать свою ПВО в систему ПРО НАТО и отказаться от размещения на своей территории ее элементов и закупки соответствующего оборудования.

Местные СМИ сообщили, что Осло старается избежать дополнительного увеличения и без того стремительно растущих военных затрат. Но самая главная причина отказа заключается в том, что руководство страны не желает осложнений в отношениях с РФ, которые непременно последуют, если Норвегия примет участие в Североатлантической (читай — американской) программе ПРО.

Напомним, что в принятом в 2017 году программном документе военного ведомства Норвегии предполагалось присоединиться к противоракетному щиту альянса. Но по мере роста напряженности в Европе во властных и военных структурах страны усиливалась дискуссия о целесообразности такого шага. Его противники делали упор на то обстоятельство, что специфика американских систем ПРО предполагает их "двойное" использования, когда из одной и той же пусковой установки можно запускать и противоракету, и ракету класса "земля-земля". В силу этого позиции таких систем превращаются не только в законную, но и в приоритетную цель для российских ракет.

К этому можно присовокупить, что недавний провал американских систем ПРО в Саудовской Аравии дал вполне отчетливое представление о том, что "противоракетный зонтик" США – дырявый. И, по всей видимости, это обстоятельство также повлияло на решение Осло.

Кроме того, оно, по мнению члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, было продиктовано и тем, что власти Норвегии понимают, что никакой угрозы со стороны России нет. "Норвегия отказалась размещать на своей территории ПРО США и интегрировать в свою военную систему необходимое оборудование. Не хотят стать мишенью. Кроме того, в Осло знают: Россия им не угрожает. Знают по опыту — ведь даже в годы Холодной войны у них с нами было все спокойно", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Однако далеко не все члены Северо-Атлантического альянса столь благоразумны. Так, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во время визита министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на военную базу Рукла объявил о том, что Вильнюс мечтает о размещении элементов ПРО НАТО на своей территории. Поскольку, по мнению литовского руководства, миссии Балтийского воздушного патрулирования и программы Расширенного передового присутствия НАТО недостаточно эффективны для сдерживания Москвы. С аналогичной просьбой к главе военного ведомства ФРГ также обратился Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, куда немецкая гостья отправился из Литвы. "Мы считаем важной проблемы не только патрулирования воздушного пространства, но и ПВО и защиту наших берегов", - заявил министр. Также он отметил, что безопасность Латвии зависит от того, выглядит ли альянс единым в глазах российских лидеров. "Это позволило бы избежать вооруженного конфликта на территории стран Балтии", - сказал Пабрикс.

Выглядели эти обращения так, как будто прибалты рассчитывают, что фрау Крамп-Карренбауэр сама обеспечит их системами ПРО или, по крайней мере, пролоббирует их интересы перед Брюсселем и Вашингтоном. Надо сказать, что от таких просьб Крамп-Карренбауэр несколько опешила и растерялась. Давая понять литовскому коллеге, что он обращается не по адресу, она отметила, что любые решения о расширении или усилении миссий могут приниматься только в рамках всего альянса.

Возникает вопрос: неужели прибалты, в отличие от норвежцев, не понимают, что, размещая на своей территории объекты, угрожающие России, они тем самым наносят ущерб собственной безопасности?

Разумеется, ни малейших сомнений у них в этом нет. Но дело в том, что Карболис и Пабрикс, а также другие представители "лимитрофной" элиты ассоциируют себя не столько со своими малыми (во всех смыслах) родинами, сколько с "Большим Западом", в интересах которого они и действуют, разжигая русофобскую истерию и требуя разместить на своей территории пусковые установки двойного назначения.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",